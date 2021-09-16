خرجت المباراة قوية المستوى وعامرة بالفرص من جانب الفريقين، وافتتح أيوزي بيريز التسجيل لليستر في الدقيقة التاسعة قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 69 ضيق النيجيري فيكتور أوسيمين الفارق بإحرازه الهدف الأول لنابولي.

وشدد نابولي من محاولاته عقب ذلك لإدراك التعادل وحاول ليستر اللجوء إلى الدفاع والضغط المتواصل على لاعبي الفريق الإيطالي، للحفاظ على التقدم إلا أن أوسيمين عاد وأحرز هدف التعادل من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 87.

وكانت مباريات المجموعة قد انطلقت الأربعاء بفوز ليغيا وارسو البولندي خارج ملعبه على سبارتاك موسكو الروسي بهدف دون رد.

وتصدر ليغيا بذلك ترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط وجاء كل من ليستر ونابولي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.