نابولي يسقط في غرناطة



على ملعب "لوس كارمينيس"، أكرم غرناطة الإسباني وفادة ضيفه نابولي الإيطالي بفوزه عليه 2-صفر، ووضع قدماً في ثمن النهائي.

ويدين ثامن "لا ليغا" بفوزه إلى مهاجمه البرازيلي روبرت كينيدي الذي مرّر من ركنية كرة هدف السبق حوّلها الفنزويلي يانجل هيريرا برأسه إلى الشباك (19)، قبل أن يتحول بعد دقيقتين إلى هداف بتسديدة قوية خدعت الحارس أليكس ميريت (21).

وكان نابولي، خامس ترتيب الدوري الإيطالي والذي يملك مباراة مؤجلة، يمني النفس بأن يتابع على زخم فوزه على يوفنتوس 1-صفر الأسبوع الماضي، قبل أن يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر أمام أتالانتا، السادس، والذي يتساوى معه بالنقاط (40 لكل منهما) في المرحلة 23.

ويتواجه الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة العودة لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.