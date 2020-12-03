نابولي ضيفاً ثقيلاً على ألكمار من قبل beIN SPORTS December 3, 2020 10:25 2:44 دقيقة يحل نابولي المتصدر الخميس ضيفا ثقيلا على ألكمار الهولندي، الذي يتصارع مع ريال سوسييداد الإسباني على المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف النادي الإيطالي ضمن منافسات المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي نابولي -آخر الفيديوهات 2:44 دقيقة نابولي ضيفاً ثقيلاً على ألكمار 2:15 دقيقة ميلان يرفع شعار الفوز أمام سلتيك 1:44 دقيقة هيريرا يشيد بأداء نيمار 1:20 دقيقة ماغواير: "كنا نستحق نتيجة أفضل" 0:56 دقيقة كريستيانو رونالدو يسجل هدفه الـ750 في مسيرته 5:19 دقيقة ملخص مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان 3:33 دقيقة بوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي بتعادله مع لاتسيو 4:35 دقيقة يوفنتوس ينتصر في ليلة انجاز جديد لكريستيانو 2:49 دقيقة برشلونة يواصل التألق ويعزز صدارته للمجموعة السابعة 3:07 دقيقة جيرو يقود تشيلسي لتحقيق فوز كبير على إشبيلية