اقترب ميلان الإيطالي من التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما انتزع تعادلا ثمينا بطعم الفوز 1-1 من ملعب مستضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي "أولد ترافورد" اليوم الخميس في ذهاب ثمن النهائي.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الإيفواري أماد ديالو في الدقيقة 50، لكن ميلان عادل الكفة عن طريق سيمون كيير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه "سان سيرو" الأسبوع المقبل من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على الـ"يونايتد" الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

وخاض "يونايتد" اللقاء منتشيا بفوزه على جاره سيتي متصدر الدوري الإنكليزي وإنهاء سلسلته من 21 فوزا متتاليا.

في المقابل، تصالح ميلان مع الفوز بعد تعثرين في الـ "سيري أ" أمام سبيتسيا صفر-2 في 13 شباط/فبراير وإنتر بثلاثية نظيفة في 21 منه، فلم يخسر في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (انتصاران مقابل تعادل) وعزز المركز الثاني متأخرا بفارق 6 نقاط عن "جاره" اللدود إنتر.

واضطر مدربه ستيفانو بيولي للاستغناء عن خدمات ثلاثي الهجوم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ومواطنه أنتي ريبيتش والمخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب يونايتد السابق.

وغاب ابن الـ39 عاما عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في الدوري بسبب إصابة عضلية.

وافتقد النرويجي أولي غونار سولشار لجهود العديد من لاعبيه على غرار المهاجم ماركوس راشفورد المصاب بكاحله، لينضم إلى الفرنسي بول بوغبا، والهولندي دوني فان دي بيك والحارس الإسباني دافيد دي خيا ومواطنه خوان ماتا وفيل جونز والمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وسيطر ميلان على مجريات الشوط الأول في ظل تراجع المضيف وسجل هدفين عبر البرتغالي رافاييل لياو (5) والإيفواري فرانك كيسييه (11)، لكنهما ألغيا: الأول بداعي التسلل والثاني بداعي لمسة يد على كيسييه بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وانتفض يونايتد مع أخطر فرصة له عبر القائد هاري ماغواير الذي تابع كرة على بعد متر من مرمى الحارس جانلويجي دوناروما إثر ركلة ركنية، إلا أنها اصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى خارج الملعب (38).

في مستهل الشوط الثاني، لم يخيب ديالو ابن الـ 18 عاما القادم من أتالانتا الإيطالي، آمال مدربه سولشار الذي دفع به بدلا من المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، فمنحه التقدم برأسية بعد كرة في العمق من البرتغالي برونو فرنانديش، مستغلا الخروج الخاطىء للحارس دوناروما (50).

وكان كيسييه مجددا مصدر الخطر لميلان بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة صدها الحارس هندرسون على القائم الأيمن (59).

وأهدر البوسني رادي كرونيتش فرصة التعادل بعد عرضية من دافيدي كالابريا ورأسية على بعد خمسة أمتار افتقرت للدقة ومرت فوق المرمى (64).

وأهدر الويلزي دانيال جيمس كرة بعد تمريرة عرضية من مايسون غرينوود أمام المرمى المشرع فسددها خارج الشباك (72).

وأجرى سولشار تغييرات إضافية لتنشيط الوسط وتدعيم الدفاع بهدف الحفاظ على النتيجة فأخرج دفعة واحدة في الدقيقة 74 فرنانديش وأرون وان بيساكا وجيمس وأدخل البرازيلي فريد وبرندون وليامس ولوك شو.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية أدرك المدافع كيير التعادل لميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع برأسية قوية هزت الشباك برغم ارتقاء هندرسون.