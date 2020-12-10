تصدر فريق ميلان الإيطالي ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، عقب انتصاره بهدف نظيف على مضيفه سبارتا براغ التشيكي الخميس في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة، التي شهدت خسارة مفاجئة لليل الفرنسي أمام سيلتيك الاسكتلندي 3-2.

وضمن ميلان وليل صعودهما لدور الـ32 في المسابقة القارية منذ المرحلة الماضية.

وارتفع رصيد ميلان إلى 13 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ليل، فيما احتل سبارتا براغ المركز الثالث بست نقاط، وظل سلتيك في قاع الترتيب بأربع نقاط.

وكان النرويجي ينس بيتر هاوجي نجم المباراة، بتسجيله لهدف الفريق الإيطالي الوحيد في الدقيقة 23.

وأنهى سبارتا اللقاء منقوصاً من خدمات لاعبه دومينيك بليكاتي الذي أقصي من الميدان في الدقيقة 77.

وفي المبارة الأخرى ضمن ذات المجموعة، أحرز كريستوفر جوليان الهدف الأول لسلتيك في الدقيقة 22، لكن جوناثان إيكوني تعادل لمصلحة ليل في الدقيقة 24.

لم يهنأ الفريق الفرنسي بتعادله كثيرا، بعدما سجل كالوم ماكغريغور الهدف الثاني لسلتيك في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، غير أن تيموتي وياه عادل الكفة من جديد لليل في الدقيقة 71.

وأحرز ديفيد تورنبول هدف الفوز الشرفي لسلتيك في الدقيقة 75.

