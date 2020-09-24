المباراةُ التي احتضنها ملعبُ سان سيرو سَجل فيها تشالهانوغلو هدفين ولورنزو كولومبو هدفا واحدا للروسونيري الذي بات على بعد محطة واحدة من خوض دور المجموعات ضمن المنافسة الأوروبية.

وإلى الدور الإقصائي أيضاً صعد توتنهام الإنكليزي عقب فوزه خارج ملعبه على سكنديا من مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف أحرزها إيريك لاميلا في الدقيقة 5 وسون هيونغ مين في الدقيقة 70 وهاري كين في الدقيقة 79 مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض سجله فالمير في الدقيقة 55.

وفي أبرز مباريات الدور التأهيلي الثالث أيضاً فاز كل من فيكتوريا بلزن التشيكي على سوندريسك الدنماركي (3-0) وسلتيك الاسكتلندي بهدف نظيف خارج ملعبه على ريغا اللاتفي وريو آفي البرتغالي خارج ملعبه على بشيكتاش التركي بركلات الترجيح (4-2).

واكتسح آيندهوفين الهولندي مستضيفه مورا السلوفيني بخمسة أهداف مقابل هدف فيما تغلب فولفسبورغ الألماني على ديسنا الأوكراني بثنائية نظيفة وحقق رينجرز الاسكتلندي نتيجة كبيرة بفوزه خارج ملعبه برباعية نظيفة على فيليم الهولندي فيما عبر سبورتنغ البرتغالي عقبة ضيفه أبردين الاسكتلندي بصعوبة بالفوز عليه بهدف نظيف.

