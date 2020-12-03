وسجل كل من التركي هاكن تشالهانغولو (24) والإسباني صامويل كاستييخو (26) والنرويجي ينس بيتر هاوجي (50) والإسباني إبراهيم دياز (82) أهداف ميلان في المقابل دوّن كل من الأسترالي توم روجيك (7) والفرنسي أودسون إدوارد (14) هدفي الفريق الاسكتلندي.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز ليل على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2-1.

وسجل التركي بوراك يلماز هدفي الفريق الفرنسي (80 و84) فيما دوّن لاديسلاف كرييتشي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 71.

ويتصدر ليل المجموعة بـ11 نقطة (تأهل لدور الـ 32) ثم يأتي ميلان في مركز الوصافة بـ10 نقاط وسبارتا براغ ثالثاً بـ6 نقاط وسيلتك متذيلاً للترتيب بنقطة واحدة.

