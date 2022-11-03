الألماني كيفن فولاند وضع فريق الإمارة في المقدمة بهدف في الدقيقة الخامسة، وعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 27 ليعزز تقدم أصحاب الدار. وبهدف ضد مرماه وقع ميلان روديتش ثالث أهداف موناكو في الدقيقة 50، وبعد أربع دقائق ومن نقطة الجزاء قلص الغابوني غيلور كانغا كاكو النتيجة لصالح الزائر الصربي، قبل أن يعود كيفن فولاند في الدقيقة 87 ليختتم رباعية موناكو الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.

وبلغ طرابزون سبور الدور الفاصل من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بحلوله ثالثا رغم انتصاره على ضيفه فرنسفاروش بهدف دونه ناستاسيوس باكاسيتاس في حدود الدقيقة السابعة.

وفي المجموعة السابعة، تجاوز نانت دور المجموعات بفوزه على مضيفه أولمبياكوس بهدفين دون رد. الفريق الفرنسي تقدم عبر المصري مصطفى محمد في الدقيقة 79 قبل أن يحسم لودوفيتش بلاس فوز نانت بتوقيعه الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من المواجهة ليضمن المركز الثاني مستفيدا من تعادل كارباخ بهدف لمثله مع فرايبورغ المتأهل في الصدارة.

