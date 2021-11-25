أنهى موناكو الصراع على صدارة المجموعة الثانية بفوزه في المرحلة الخامسة من مباريات دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 يوم الخميس.

ورفع موناكو رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق ثلاث نقاط على آيندهوفن الهولندي الذي تغلب على ستورم غراز النمساوي 2-0، لكن الأفضلية بالمواجهات المباشرة صبّت في صالح الفريق الفرنسي على آيندهوفن.

وجاءت جميع الأهداف في الشوط الأول بتسجيل الألماني فولاند وفوفانا لهدفي موناكو (28 و37) فيما تكفّل السويدي إيزاك بهدف الضيوف (35).

وشهد الشوط الثاني طرد فوفانا (89).