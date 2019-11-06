موعد مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد يوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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