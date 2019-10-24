

مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد مباشر

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مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويسعى يونايتد إلى تعبيد الطريق نحو الدور الثاني من المسابقة الأوروبية من خلال انتزاع النقاط الثلاث من مضيفه بارتيزان بلغراد الصربي الذي يحتل صدارة المجموعة الثانية عشرة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق "الشياطين الحمر".

واستهل رجال المدرب النرويجي أولي غونار شولشار، الذي يعاني من ضغوط شديدة عقب النتائج السلبية في الدوري الإنكليزي الممتاز، منافسات الدوري الأوروبي بفوز باهت على أستانا الكازاخستاني (1-0) ثمّ اكتفى بتعادل سلبي على أرض ألكمار الهولندي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد سيكون اليوم الخميس في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل حسن العيدروس.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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التقديم الفني للجولة الثالثة من الدوري الأوروبي :

يوروبا ليغ: يونايتد في رحلة صعبة إلى بلغراد