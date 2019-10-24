

مباراة أرسنال وفيتوريا غيماريش مباشر

مشاهدة مباراة أرسنال وضيفه فيتوريا غيماريش متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت او المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة أرسنال وفيتوريا غيماريش تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

يبحث فريق أرسنال الإنكليزي عن العلامة الكاملة عندما يستضيف فيتوريا غيماريش البرتغالي.

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من فوزين على أينتراخت فرانكفورت الألماني (3-0) وستاندار دو لياج البلجيكي (4-0) في حين يسعى فيتوريا غيماريش لتحقيق أولى نقاطه بعد أن تكبّه هزيمتين أمام كل من ستاندار دو لياج (2-0) وأينتراخت فرانكفورت (1-0).

وتبدو مهمّة رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري، المختص في هذه المسابقة بإحرازه ثلاثة ألقاب مع إشبيلية (2014 و2015 و2016)، يسيرة على الورق لانتزاع النقاط الثلاث مما سيضعهم على أعتاب التأهل للدور الثاني.

موعد مباراة أرسنال وفيتوريا غيماريش سيكون اليوم الخميس في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل سوار الذهب.

مشاهدة مباراة أرسنال وفيتوريا غيماريش في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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