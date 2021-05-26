كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال

مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي والتي يترقبها جمهور وعشاق كرة القدم في العالم أجمع كونها تمثل ختام ثاني أكبر مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على صعيد الأندية.

مانشستر يونايتد من جانبه سيسعى بقوة إلى التتويج بلقب البطولة واستعادة ذكريات نهائي بطولة عام 2017 عندما توج العملاق الإنكليزي باللقب عقب تغلبه على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين في النهائي، وهو ما يسعى أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد لتحقيقه ليكون بذلك قد حصد أول ألقابه مع الشياطين الحمر.

من جانبه فإن فريق فياريال الإسباني يدخل المباراة المرتقبة بأهداف عدة أولها هو التتويج بلقب البطولة القارية الكبرى لأول مرة في تاريخه علماً بأن أفضل إنجاز للفريق الملقب بالغواصات الصفراء في البطولة كان التأهل لنصف النهائي مواسم 2003-2004 و2010-2011 و2015-2016.

بينما يعد تأهل فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006 هو الإنجاز الأهم في تاريخ النادي على الصعيد الأوروبي.

الهدف الثاني لفياريال في هذا اللقاء هو التتويج باللقب لضمان تأهل الفريق إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث أنهى الفريق الموسم المنصرم من الليغا في المركز السابع المؤهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالتأكيد فإن سلاح فياريال الأهم في النهائي المرتقب مساء الأربعاء سيكون مدرب الفريق أوناي إيمري الخبير بالبطولة وأحد أنجح المدربين فيها بعد أن نجح في الفوز بلقبها ثلاثة مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016 ووقتها كان مدرباً لفريق إشبيلية.

المثير أن المواجهات بين الفريقين تشهد تعادلاً تاماً إذ أن الفريقين على الصعيد الأوروبي التقيا 4 مرات في دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا موسمي 2005-2006 و2008-2009 وانتهت كل المباريات بالتعادل بدون أهداف.

مباراة مانشستر يونايتد وفياريال – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر يونايتد وفياريال سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر يونايتد وفياريال ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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