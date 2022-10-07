مورينيو يعترف بأفضلية ريال بيتيس من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 10:52 1:03 دقيقة اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما بأفضلية ريال بيتس على المستوى الفني على مدار شوطي المباراة، مؤكداً أنّ روما لم يستغل الفرص التي أتيحت له. مقابلات ريال بيتيس مورينيو روما -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة مقابلة خاصة مع أميشيا فرانسوا ألبـير 1:03 دقيقة إنفانتينو متفائل بنسخة استثنائية من كأس العالم 3:21 دقيقة الضغوط تتركز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يكرّم كوكي 1:03 دقيقة مورينيو يعترف بأفضلية ريال بيتيس 4:25 دقيقة ريال بيتيس يحرج روما ويحقق فوزاً مثيراً 3:46 دقيقة فيورنتينا يهزم هارتس وينتزع منه الوصافة 0:43 دقيقة اليابان تلاقي إيران في النهائي 4:17 دقيقة آرسنال يتجاوز عقبة بودو/غليمت بنجاح 1:21 دقيقة بي إس في آيندهوفن يكتسح زيوريخ