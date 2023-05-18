مورينيو يتحدث عن صعوبة الوصول إلى النهائي من قبل beIN SPORTS May 19, 2023 00:19 1:45 دقيقة أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو صعوبة الوصول للمباراة النهائية في مسابقة الدوري الأوروبي نظراً لعدد اللاعبين المحدود الموضوع على ذمته في فريق روما. مقابلات الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو روما -آخر الفيديوهات 2:27 دقيقة السعادة تغمر أكرد وبن رحمة بعد الوصول للنهائي 1:45 دقيقة مورينيو يتحدث عن صعوبة الوصول إلى النهائي 5:41 دقيقة فيورنتينا ينتفض ويتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر 5:12 دقيقة إشبيلية يضرب موعداً مع روما في النهائي 3:20 دقيقة وست هام إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2:07 دقيقة روما مورينيو في نهائي الدوري الأوروبي 0:52 دقيقة آرسنال يمدد عقد حارسه رامسديل حتى عام 2028 0:31 دقيقة مدفيديف إلى نصف نهائي دورة روما 0:34 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يوقف كلوب لمباراتين 0:30 دقيقة هالاند ودي بروين في القائمة النهائية للجائزة