مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 00:14 2:09 دقيقة رفض مدرب روما جوزيه مورينيو قبول التهاني في الفوز 1-0 على ضيف الأولمبيكو باير ليفركوزن الألماني ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي معتبراً أن المهمة تنتهي بنهاية مباراة الإياب. جوزيه مورينيو روما باير ليفركوزن -آخر الفيديوهات 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار 3:05 دقيقة بازل يقلب الطاولة على فيورنتينا ويعود بالانتصار 2:24 دقيقة روما يكسب الأسبقية أمام باير ليفركوزن 3:13 دقيقة يوفنتوس يتفادى الهزيمة أمام إشبيلية 0:46 دقيقة مالي تبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا 1:42 دقيقة ماذا قال أرنولد وفايز عن قرعة كأس آسيا - قطر 2023؟ 0:32 دقيقة الاتحاد الإفريقي يرفض طعن الترجي