مورينيو لتصحيح مسار فريقه من بوابة الدوري الأوروبي من قبل beIN SPORTS February 24, 2021 14:37 2:27 دقيقة بعد سلسلةٍ من التعثرات على المستوى المحلي، يتطلع جوزيه مورينيو لتصحيح مسار فريقه من بوابة الدوري الأوروبي عندما يستقبل نادي فولفسبيرغر، وهو الذي يقف على أعتاب دور الستة عشر بعد الفوز ذهاباً 4-1. تقارير إخبارية توتنهام هوتسبير الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة رابح سعدان في حوار حصري مع beIN SPORTS 2:56 دقيقة الملكي يعول على السحر الأوروبي لزيدان لإنقاذ موسمه 1:05 دقيقة بينشيتش إلى ربع نهائي بطولة أديلايد 2:34 دقيقة برشلونة أمام اختبار محلي جديد 0:45 دقيقة فتح تحقيق بسبب تعرض إبراهيموفيتش لإهانات عنصرية 2:27 دقيقة مورينيو لتصحيح مسار فريقه من بوابة الدوري الأوروبي 2:08 دقيقة مونشنغلادباخ ينشد إيقاف سلسلة انتصارات سيتي 0:30 دقيقة بيلباو يمدد عقد راوول غارسيا 0:41 دقيقة لينون يستقيل من تدريب سلتيك الإسكتلندي 1:03 دقيقة وودز في مرحلة "التعافي" بعد حادث سير خطير