مورينيو رجل البطولات الأوروبية من قبل beIN SPORTS May 31, 2023 10:30 2:31 دقيقة يبحث جوزيه مورينيو مدرب روما عن اللقب الأوروبي السادس والثاني له مع فريق ذئاب العاصمة الإيطالية على حساب إشبيلية، لقبٌ إن تحقق سيكون الثالث للمدرب البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية جوزيه مورينيو روما -آخر الفيديوهات 2:33 دقيقة موقعة مرتقبة بين تونس والبرازيل 0:45 دقيقة بلماضي يستدعي حسام عوار لمواجهتي أوغندا وتونس 3:10 دقيقة تألّق ملفت للنصيري وبونو مع إشبيلية 2:25 دقيقة "بوشكاش أرينا" مسرح قمّة نهائي الدوري الأوروبي 2:31 دقيقة مورينيو رجل البطولات الأوروبية 2:37 دقيقة إشبيلية يبحث عن المجد السابع في بطولته المحببة 0:30 دقيقة فريق روما يصل إلى بودابست لخوض النهائي المرتقب 0:27 دقيقة بودابيست تتأهب لاحتضان نهائي الدوري الأوروبي 0:48 دقيقة إيكاردي يقود غلطة سراي للتويج بلقب الدوري التركي 0:46 دقيقة 10 آلاف شخص سيحملون الشعلة الأولمبية في فرنسا