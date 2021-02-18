مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس من قبل beIN SPORTS February 18, 2021 10:52 3:07 دقيقة يستضيف ليل الفرنسي فريق أياكس أمستردام الهولندي في مواجهة من العيار الثقيل في ذهاب الدور 32 من منافسات مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ". تقارير إخبارية الدوري الأوروبي أياكس أمستردام ليل -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة الدحيل والغرافة من أجل مقعد في النهائي 2:34 دقيقة الريان والسد في نصف نهائي كأس قطر 1:11 دقيقة إنفانتينو سعيد بما شاهده في موريتانيا 3:07 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين ليل وأياكس 2:22 دقيقة ميلان في بلغراد من أجل العودة بنتيجة إيجابية 2:43 دقيقة قمّة مرتقبة بين سوسييداد ومانشستر يونايتد 2:10 دقيقة ياسين بونو: "لم نتمكن من تدارك الأخطاء الدفاعية" 1:33 دقيقة هالاند: "أداء مبابي حفّزني للتألق" 1:15 دقيقة طارمي: "فوز مستحق" 3:18 دقيقة مرسيليا يهزم نيس بفضل التونسي الخاوي