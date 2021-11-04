مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو من قبل beIN SPORTS November 4, 2021 11:11 3:28 دقيقة في قمة الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي ولحساب المجموعة الخامسة يستقبل أولمبيك مرسيليا لاتسيو بهدف إنعاش آماله للتأهل إلى الدور المقبل من منافسات اليوروبا ليغ. في المقابل، يسعى الضيف للعودة إلى إيطاليا بالنقاط الثلاث للاقتراب أكثر من اقتطاع ورقة العبور. تقارير إخبارية مرسيليا الدوري الأوروبي لاتسيو يوروبا ليغ -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة توتنهام "كونتي" يسعى لاستعادة الثقة 2:24 دقيقة "الثأر" شعار روما في مواجهة بودو/غليمت 1:16 دقيقة آرون كريسويل في حوار حصري على beIN SPORTS 3:28 دقيقة مواجهة مرتقبة بين مرسيليا ولاتسيو 1:00 دقيقة الغموض يكتنف مستقبل تشافي 0:35 دقيقة دورة باريس للماسترز: بداية موفّقة لمدفيديف 0:40 دقيقة المنتخب الروسي يبلغ نصف نهائي "كأس بيلي جين كينغ" 0:34 دقيقة مجموعة beIN الإعلامية تمدد شراكتها مع رابطة الـNBA 1:51 دقيقة بنزيمة: "نجاحي مرتبط بالنجاح الجماعي" 1:40 دقيقة ماركينيوس يعبّر عن خيبته