فيما يطمح رفاق المخضرم دافيد سيلفا للعودة بنتيجة إيجابية من أولد ترافورد.

مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد اليوم الخميس على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسييداد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.