في معقله "أولد ترافورد"، أحكم "الشياطين الحمر" سيطرتهم الكاملة على المواجهة منذ بدايتها وحتى نهايتها مترجمين أفضليتهم إلى ثلاثية كاملة حملت تواقيع ميسون غرينوود (22) وأنطوني مارسيال (33) وماركوس راشفورد (49).

وفي المباراة الثانية لحساب هذه المجموعة، جدّد ألكمار الهولندي فوزه على مضيفه أستانا الكازخي بخامسية دون رد، بعدما كان اكتسحه ذهاباً بسداسية نظيفة، وقطع شوطا كبيراً نحو التأهل.

وافتتح ألكمار التسجيل بعد خطأ من المدافع افغيني بوستنيكوف داخل منطقة الجزاء، استغله المهاجم ميرون بوادو ليخطف الكرة ويسدد بيسراه في شباك الحارس الصربي نيناد إريتش (29).

وسجل الفريق المضيف الهدف الثاني عبر النرويجي فريدريك ميدتسو من تسديدة أرضية زاحفة من خارج المنطقة خدعت الحارس (52). قبل أن يضيف الثالث عبر المغربي أسامة ادريسي (57)، والرابع بفضل المدافع اليوناني بانتيليس هاتزيدياكوس (75).

واختتم بوادو الاستعراض التهديفي مسجلا هدفه الثاني في هذه الامسية والرابع في المسابقة القارية (77).

وضَمِنَ يونايتد عبوره للدور المقبل ببلوغه النقطة العاشرة في صدارة المجموعة تاركاً للوصافة لألكمار الهولندي (8 نقاط) في حين احتل بارتيزان بلغراد المركز الثالث بـ 4 نقاط وبقي أستانا الكازخي متذيلاً برصيد خالٍ من أية نقطة.

ملخص ابرز اهداف مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد (3-0)

نهاية المباراة

نصف ساعة أخير من عمر المباراة لم يشهد محاولات هجومية خطيرة من كلا الطرفين عدا بعض المبادرات الفردية من قبل مهاجمي مانشستر يونايتد، هذا الأخير الذي اطمأنّ لواقع النتيجة وهو ما أسهم في ركون اللاعبين إلى تهدئة إيقاع اللقاء وما أعان على ذلك عجز الفريق الضيف على التسبب في أية مشاكل للحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو، لتنتهي المباراة بفوز سهل ومستحق لـ"ريد إيفلز".

دق 59: البرازيلي فريد كاد يدوّن الهدف الرابع لليونايتد من ركلة حرة مباشرة غير أنّ حارس بارتيزان تألق في التصدي.

دق 49: هدف ا ماركوس راشفورد يتوّج جهوده بهدف ثالث جميل بعد تسديدة صاروخية إثر تمهيد مميز من أشلي يونغ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: يونايتد يتقدم بثنائية

دق 33: هدف ا فاصل مهاري مبهر من المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال ختمه بتوقيع الهدف الثاني في مرمى بارتيزان بأناقة.

دق 22: هدف ا الواعد غرينوود (18 عاماً) يمنح يونايتد هدف التقدم بعد استلامه كرة ذكية داخل المنطقة من راشفورد.

دق 9: عمل ثنائي متميز بين الفرنسي مارسيال والإسباني ماتا أسفر عن انفراد راشفورد بالحارس ستويكوفيتش، هذا الأخير الذي أنقذ مرماه من هدف محقق لليوناتيد.

دق 7: ماركوس راشفورد يسدّد بقوة من على حدود المنطقة وكرته تبتعد بسنيمترات قليلة عن مرمى الضيف الصربي.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد - بارتيزان بلغراد.. تشكيلتا الفريقين