ملخص مباراة سلتيك ولاتسيو October 24, 2019 23:33 4:01 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة ملخص مباراة سلتيك ولاتسيو 11:55 دقيقة موجز الأخبار 4:06 دقيقة إشبيلية يواصل ريادته للمجموعة الأولى 4:48 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً مثيراً على فيتوريا غيمارايش 3:57 دقيقة روما يبقى في الريادة رغم "صعقة" مونشنغلادباخ 3:30 دقيقة مانشستر يونايتد يتصدر بعد مكسب ثمين في بلغراد 3:28 دقيقة رينجرز يفرض التعادل على بورتو 2:49 دقيقة "مبابي" مداخيل قياسية بفضل وسائل التواصل الاجتماعي 0:56 دقيقة البحرين تبلغ نهائي الدورة الترشيحية لأولمبياد 2020 0:32 دقيقة قطر تستعد لمواجهة البحرين في نصف النهائي