ملخص مباراة رينجرز ويونغ بويز December 12, 2019 23:15 3:09 دقيقة الملخصات -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة ملخص وأهداف مباراة وولفسبيرغر وروما 4:09 دقيقة مانشستر يونايتد ينهي دور المجموعات بقوّة 3:09 دقيقة ملخص مباراة رينجرز ويونغ بويز 3:51 دقيقة "سيناريو مجنون" يوصل باشاك شهير للدور الاقصائي 3:21 دقيقة كلوج يتأهّل ولاتسيو يغادر منافسات الدوري الأوروبي 3:12 دقيقة إشبيلية يسقط على الأراضي القبرصية 3:53 دقيقة آرسنال غير المقنع يقطع تذكرة العبور رفقة اينتراخت 2:29 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة السابعة 0:32 دقيقة درس مجاني في الصبر والأمل في منافسة للغولف 0:37 دقيقة سقطة مخيفة لمتزجلة...وطائرة مروحية تنقذها