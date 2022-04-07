مشوار وست هام يصطدم بليون القوي من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 12:43 3:10 دقيقة يتطلع نادي وست هام يونايتد لمواصلة انطلاقته الأوروبية الناجحة والقياسية عندما يستقبل ضيفه ليون الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي. تقارير إخبارية أولمبيك ليون وست هام -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة صراع على الوصول لنصف النهائي بين براغا ورينجرز 2:28 دقيقة مباراة بطموحات متناقضة بين أتالانتا ولايبزيغ 3:10 دقيقة مشوار وست هام يصطدم بليون القوي 2:28 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يستقبل برشلونة 2:13 دقيقة مواجهات منتظرة في دوري أبطال آسيا 1:40 دقيقة باريخو: "كانت مباراة كبيرة ورائعة" 2:25 دقيقة أنشيلوتي: "علينا التحلّي بالحذر" 1:58 دقيقة بنزيمة: "أظهرنا من هو ريال مدريد" 1:49 دقيقة توخيل: "لدينا بعض الوقت ولكن الريمونتادا صعبة" 5:12 دقيقة بنزيمة يضع ريال على مشارف نصف نهائي دوري الأبطال