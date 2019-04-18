- 67 أوناي إيميري استنفذ كل تبديلاته بعد أن أخرج رامسي (مخيتريان)، تشاكا ( النني)، لاكازيت (أيوبي)

- د 65 ميليك حاول من خلال تسديدة لامسك قدم مدافع أرسنال وخرجت

نهاية شوط المباراة الأول بتقدم أرسنال 1-0

- هدف أرسنال د 36 الفرنسي ألكسندر لاغازيت يسجل من حرة مباشرة غاية في القوة والدقة يسكنها عن يسار حارس نابولي أليكس مريت

- د 33 تبديل اضطراري في صفوف أرسنال بخروج رامسي ودخول مختيريان.

- د 24 هدف ملغى لنابولي سجله ميلك بداعي التسلل أظهرت الإعادة صحة قرار الحكم

- د 17 كاليخون ينهي هجمة مرتدة رائعة لنابولي بتسديدة يتصدى لها حارس أرسنال بيتر تشيك بقوة.

- 10 دقائق عنوانها استحواذ أرسنال على اللعب والكرة مكملا تفوقه بالأداء والنتيجة في الذهاب.

- الحكم البلجيكي أوفيدو هاتسيغان يطلق صافرة البداية

حقائق عن المباراة:

- آخر مباراة لعبها أرسنال كفريق ضيف في إيطاليا كانت في دور الـ16 من الدوري الأوروبي الموسم الماضي، منتصراً فيها 2-0 على ميلان.

- فوز نابولي الوحيد على أرضه أمام أرسنال كان في مرحلة مجموعات دوري الأبطال 2013/2014 (2-0).

مباراة نابولي وارسنال في إياب ربع نهائي الدوري الاوروبي "يوروباليغ"، ستمثل تحدياً كبيراً لفريق المدرب كارلو انشيلوتي الباحث عن تخطي عقبة الفريق الانكليزي وتعويض خسارته ذهابا بهدفين دون رد.

في المقابل يتطلع رجال المدرب اوناي الى المحافظة على التقدم او تعزيزه لضمان ورقة العبور الى نصف نهائي المسابقة.

مباراة ارسنال ونابولي.. معلومات البث المباشر

موعد مباراة نابولي وارسنال سيكون الخميس الثامن عشر من نيسان/أبريل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

البث المباشر لمباراة نابولي وارسنال سيكون عبر قناة beIN SPORTS HD1 باللغة العربية وbeIN SPORTS HD11باللغة الإنكليزية.

اينما كنتم يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي وارسنال في نقل حي ومباشر، عبر مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، وذلك عبر تطبيق beIN CONNECT.

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