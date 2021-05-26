كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال

مانشستر يونايتد وفياريال بث مباشر

الدقيقة 79: كافاني من جديد يهدّد مرمى فياريال ودفاع الأخير يبعد الخطر.

الثنائي باكو ألكاثير وموا غوميز يعوّض ييريمي بينو ومانويل تريغيروس في تشكيلة فياريال.

الدقيقة 72: كافاني بدوره يفشل في تسجيل الهدف الثاني رغم موقعه المناسب. باو توريس أنقذ الموقف بشجاعة.

الدقيقة 70: راشفورد يهدر كرة المباراة بغرابة بعد انفراده بالحارس رولي !

بداية جديدة للقاء ! يونايتد يبدو أفضل حالاً من منافسه بعد تمكّنه من تسجيل هدف التعادل.

الدقيقة 55: إدينسون كافاني يعادل الكفّة للشياطين الحمر (1-1). تسديدة قوية من ماركوس راشفورد اصطدمت بمدافعي فياريال لتتهيأ أمام الأوروغوياني الذي أحسن التموقع وأسكن الكرة في شباك الحارس رولي.

مانشستر يونايتد يضغط على دفاع فياريال بغية الوصول إلى مرمى جيرونيمو رولي.

الدقيقة 48: كارلوس باكا كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني لفياريال لو لا تدخّل دفاع مانشستر يونايتد.

لا تغييرات في صفوف الفريقين إلى حد الآن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول : مانشستر يونايتد (0-1) فياريال

الدقيقة 46: راوول ألبيول كاد يغالط حارس مرماه جيرونيمو رولي بعد عرضية مايسون غرينوود المخادعة !

مانشستر يونايتد يستحوذ على الكرة دون خطورة تذكر بينما يحاول فياريال إغلاق المنافذ نحو مرماه أملاً في الحفاظ على التقدّم.

إلى حدود الدقيقة 35 يبدو فياريال أفضل انتشاراً على الميدان في حين يشكو فريق "الشياطين الحمر" من تفكك الخطوط وتباعدها.

الدقيقة 29: جيرارد مورينو يفتتح النتيجة لفياريال إثر ركلة حرّة غير مباشرة نفّذها بإحكام داني باريخو واختتمها المهاجم الدولي الإسباني الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في يورو 2020 بلمسة رائعة في مرمى دي خيا.

الدقيقة 23: رأسية باو توريس لم تشكّل خطرا على الحارس ديفيد دي خيا. محاولة قادها المهاجم الكولومبي المتألق كارلوس باكا وأنهاها بلقطة فنية رائعة.

الدقيقة 20: تسديدة قويّة من لوك شو مرّت بجانب مرمى حارس فياريال، الأرجنتيني جيرونيمو رولي، يونايتد يقترب من صنع الخطورة.

الاندفاع البدني سيّد الموقف ! إصابة بليغة لخوان فويث مدافع فياريال تلقّى على إثرها الإسعافات اللازمة ثمّ عاد بعد ذلك لأجواء اللقاء.

الدقيقة 7: متوسط ميدان اليونايتد سكوت ماكتوميني يحاول من بعيد بتسديدة قوية أرضية لكن تصويبته جانبت المرمى.

الحذر يسيطر على بداية اللقاء ولا وجود لفرص تذكر.

فترة جس نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم الدولي الفرنسي كليمان توربان يدير نهائي الـ"يوروبا ليغ".

مانشستر يونايتد يبحث عن لقبة السابع أوروبيا في حين يسعى فياريال لإحراز لقبه الأول على مستوى القارة العجوز.

تشكيلة مانشستر يونايتد

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Presenting our final starting line-up of the season ⬇#MUFC | #UELfinal — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021

تشكيلة فياريال

Here's how the Yellows will line up in Gdansk for the historic game.



Let's go, Villarreal! 💛#UELFinal#ItsOurTime pic.twitter.com/GN2A9AFSx3 — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) May 26, 2021

مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في نهائي الدوري الأوروبي والتي يترقبها جمهور وعشاق كرة القدم في العالم أجمع كونها تمثل ختام ثاني أكبر مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على صعيد الأندية.

مانشستر يونايتد من جانبه سيسعى بقوة إلى التتويج بلقب البطولة واستعادة ذكريات نهائي بطولة عام 2017 عندما توج العملاق الإنكليزي باللقب عقب تغلبه على أياكس الهولندي بهدفين نظيفين في النهائي، وهو ما يسعى أولي غونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد لتحقيقه ليكون بذلك قد حصد أول ألقابه مع الشياطين الحمر.

من جانبه فإن فريق فياريال الإسباني يدخل المباراة المرتقبة بأهداف عدة أولها هو التتويج بلقب البطولة القارية الكبرى لأول مرة في تاريخه علماً بأن أفضل إنجاز للفريق الملقب بالغواصات الصفراء في البطولة كان التأهل لنصف النهائي مواسم 2003-2004 و2010-2011 و2015-2016.

بينما يعد تأهل فياريال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006 هو الإنجاز الأهم في تاريخ النادي على الصعيد الأوروبي.

الهدف الثاني لفياريال في هذا اللقاء هو التتويج باللقب لضمان تأهل الفريق إلى النسخة القادمة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث أنهى الفريق الموسم المنصرم من الليغا في المركز السابع المؤهل إلى مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبالتأكيد فإن سلاح فياريال الأهم في النهائي المرتقب مساء الأربعاء سيكون مدرب الفريق أوناي إيمري الخبير بالبطولة وأحد أنجح المدربين فيها بعد أن نجح في الفوز بلقبها ثلاثة مرات متتالية أعوام 2014 و2015 و2016 ووقتها كان مدرباً لفريق إشبيلية.

المثير أن المواجهات بين الفريقين تشهد تعادلاً تاماً إذ أن الفريقين على الصعيد الأوروبي التقيا 4 مرات في دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا موسمي 2005-2006 و2008-2009 وانتهت كل المباريات بالتعادل بدون أهداف.

مباراة مانشستر يونايتد وفياريال – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر يونايتد وفياريال سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة 22.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر يونايتد وفياريال ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفياريال أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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