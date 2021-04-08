

موعد مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وغرناطة اليوم الخميس 8 أبريل انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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