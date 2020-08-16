موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

البث المباشر لمباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 16 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

#الدوري_الأوروبي 🏆



صراع كروي مثير بين مانشستر يونايتد وإشبيلية من أجل مقعد في المشهد النهائي 👊🔥



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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي - لحظة بلحظة



التشكيلة الأساسية للفريقين:

نادي إشبيلية الإسباني

مانشستر يونايتد الإنكليزي