موعد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية
البث المباشر لمباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 16 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت
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مباراة إشبيلية ومانشستر يونايتد في نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي - لحظة بلحظة
التشكيلة الأساسية للفريقين:
نادي إشبيلية الإسباني
مانشستر يونايتد الإنكليزي