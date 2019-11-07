موعد مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد يوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

تابعوا أبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد ضمن منافسات الدوري الأوروبي

دق 22: هدف - الواعد غرينوود (18 عاماً) يمنح يونايتد هدف التقدم بعد استلامه كرة ذكية داخل المنطقة من راشفورد.

- دق 9: عمل ثنائي متميز بين الفرنسي مارسيال والإسباني ماتا أسفر عن انفراد راشفورد بالحارس ستويكوفيتش، هذا الأخير الذي أنقذ مرماه من هدف محقق لليوناتيد.

- دق 7: ماركوس راشفورد يسدّد بقوة من على حدود المنطقة وكرته تبتعد بسنيمترات قليلة عن مرمى الضيف الصربي.

بداية المباراة

مانشستر يونايتد - بارتيزان بلغراد.. تشكيلتا الفريقين