موعد مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد
البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد يوم الخميس 7 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلغراد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
|تابعوا أبرز أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبارتيزان بلغراد ضمن منافسات الدوري الأوروبي
دق 22: هدف - الواعد غرينوود (18 عاماً) يمنح يونايتد هدف التقدم بعد استلامه كرة ذكية داخل المنطقة من راشفورد.
- دق 9: عمل ثنائي متميز بين الفرنسي مارسيال والإسباني ماتا أسفر عن انفراد راشفورد بالحارس ستويكوفيتش، هذا الأخير الذي أنقذ مرماه من هدف محقق لليوناتيد.
- دق 7: ماركوس راشفورد يسدّد بقوة من على حدود المنطقة وكرته تبتعد بسنيمترات قليلة عن مرمى الضيف الصربي.
بداية المباراة
مانشستر يونايتد - بارتيزان بلغراد.. تشكيلتا الفريقين