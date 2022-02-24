تغييرات من الجانبين: انضمام الهولندي لوك دي يونغ والفرنسي عصمان ديمبيلي ونيكولاس غونزاليز إلى تشكيلة المدرب تشافي إيرنانديث بدلاً من أداما تراوري والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ وبيدري (75). في الطرف الآخر دفع سباليتي بالجزائريين آدم وناس وفوزي غلام والبليجيكي درايس ميرتنس مكان كل من النيجيري فيكتور أوسيمهين وفابيان رويز والبولندي بيوتر زيلينسكي (74).

الفريق الإيطالي عاجز عن ردّ الفعل. يبدو أن الأمور قد حسمت !

الدقيقة 59: الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ يوقّع رابع أهداف البلوغرانا من لمسة مميّزة داخل منطقة جزاء نابولي (4-1).

الدقيقة 54: دي يونغ كاد يسجّل الهدف الرابع لبرشلونة بعد محاولة أولى من تراوري.

مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي يلعب ورقة ماتيو بوليتانو الذي حلّ مكان زميله الألماني دييغو ديمي (46).

نابولي مطالب بالعودة في النتيجة بينما سيحاول برشلونة التحكّم في مجريات اللقاء والخروج بورقة العبور.

بداية الشوط الثاني: نابولي (1-3) برشلونة

نهاية الشوط الأول: نابولي (1-3) برشلونة

الدقيقة 45: جيرارد بيكيه يزيد من متاعب نابولي بإحرازه الهدف الثالث لمصلحة برشلونة من تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء (3-1).

نابولي يعاني دفاعياً، أسلوب برشلونة المعتمد على الهجمات الخاطفة أقلق كثيراً راحة محور دفاع الفريق الإيطالي المتكوّن من الكوسوفي أمير رحماني والسنغالي كاليدو كوليبالي..

أوباميانغ وتراوري يقومان بدور كبير في تنشيط الهجوم الكاتالوني، إضافة الثنائي واضحة على أداء برشلونة.

سلسلة محاولات متتالية للبلوغرانا في ظل تقدّم غير مدروس من الفريق الإيطالي لتعديل الكفّة.

الدقيقة 23: لورينتسو إنسيني يذلّل الفارق من علامة الجزاء (2-1)! انطلاقة جديدة للمواجهة الحماسية.

الدقيقة 21: ركلة جزاء لمصلحة نابولي بعد تدخّل غير موفّق من حارس مرمى برشلونة الألماني مارك أندريه تير شتيغن على النيجيري فيكتور أوسيمهين.

الدقيقة 17: أوباميانغ يحاول مغالطة الحارس أليكس ميريت من تسديدة قويّة.

الدقيقة 13: الهولندي فرينكي دي يونغ يضاعف النتيجة لبرشلونة من تسديدة قويّة "ساقطة" (2-0). أي بداية للفريق الكاتالوني !

الدقيقة 8: جوردي ألبا يضع برشلونة في المقدّمة (1-0) ! هجمة عكسية رائعة من الفريق الكاتالوني استهلّها الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي انطلق بسرعة فائقة ثمّ مرّر لزميله أداما تراوري صاحب التمريرة الحاسمة لألبا.

لا فرص تُذكر إلى حد الآن (7).

إلى حدود الدقيقة الخامسة اللعب منحصر في وسط الميدان.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مسرحاً لقمّة نابولي وبرشلونة.

الروسي سيرغي كاراسيف حكماً للمواجهة المرتقبة بين نابولي وضيفه برشلونة.

تشكيلة نابولي

تشكيلة برشلونة

موعد مباراة برشلونة ونابولي

البث المباشر لمباراة برشلونة ونابولي اليوم الخميس 24 فبراير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة ونابولي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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