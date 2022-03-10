مباراة برشلونة وغلطة سراي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

برشلونة وغلطة سراي بث مباشر



موعد مباراة برشلونة وغلطة سراي

البث المباشر لمباراة برشلونة وغلطة سراي اليوم الخميس 10 مارس انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة وغلطة سراي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

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مباراة برشلونة وغلطة سراي - التغطية الخاصة

دق 37: كريم أكتوركوغلو يتجاوز ديست ثم دي يونغ ويصوب كرة خطيرة تحولت إلى الركنية (محاولة خطيرة)

رغم سيطرة برشلونة على أغلب مجريات هذه الفترة الأولى إلا أن دفاع غلطة سراي ثابت في احباط مناورات رفاق بيدري

دق 27: كرة ثابتة .. روعة التنفيذ من ديباي وتألق لافت من الحارس بينيا.

الفريق التركي يسعى جاهداً لإغلاق الممرات أمام المد الهجومي الكبير لبرشلونة ثم التفكير في الهجمات المرتدة

ضغط كاتالوني في محاولة للوصول إلى شباك الإسباني إيناكي بينيا، حارس غلطة سراي، المعار من برشلونة.

بداية المباراة المرتقبة على أرضية ستاد كامب نو بقيادة الحكم الفرنسي بينوا باستيان.

التشكيلة الأساسية

برشلونة

غلطة سراي



