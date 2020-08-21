موعد مباراة انتر ميلان واشبيلية

البث المباشر لمباراة انتر ميلان واشبيلية اليوم الجمعة 21 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة انتر ميلان واشبيلية ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة انتر ميلان واشبيلية في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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مباراة اشبيلية وإنتر ميلان - لحظة بلحظة

التشكيلة الأساسية للفريقين: اشبيلية - إنتر ميلان

من داخل غرفة ملابس فريق إنتر ميلان الإيطالي



فريق اشبيلية يغادر نزل الاقامة متجهاً نحو استاد راين إينرجي في مدينة كولن الألمانية