البث المباشر لمباراة ارسنال وفالنسيا اليوم سيكون حصرياً على beIN SPORTS HD 1 الخميس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وصل أرسنال في نصف نهائي منافسة أوروبية في موسمين متتاليين لأول مرة له منذ 1993/1994 و1994/1995 في كأس أبطال الكأس.

هذه أول مشاركة لفالنسيا في نصف نهائي منافسة أوروبية منذ 2013/2014 عندما وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ليخرج على يد إشبيليا الذي كان يدربه مدرب أرسنال الحالي أوناي إيمري.

فاز أرسنال مرة واحدة فقط في 5 مباريات سابقة لعبها أمام فالنسيا في جميع المنافسات (تعادل 2 خسر 2).

فاز فالنسيا مرتين في آخر 3 مباريات لعبها أمام أرسنال (تعادل 1)، لكنه لم يفز في آخر زيارتين له إلى أرسنال (تعادل 1 خسر 1).

حافظ أرسنال على نظافة شباكه 9 مرات في آخر 11 مباراة لعبها في المنافسات الأوروبية، متلقياً مجموع 4 أهداف فقط.

وصل مدرب أرسنال أوناي إيمري إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي للمرة الخامسة، أكثر من أي مدرب آخر.

خسر مدرب فالنسيا مارسلينو غارسيا تورال مرة واحدة فقط في آخر 19 مباراة خاضها في الدوري الأوروبي (فاز 14 تعادل 4).