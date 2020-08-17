سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة إنتر ميلان الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني النصف النهائي الثاني من الدوري الدوري الأوروبي اليوم الإثنين.

ولمن ستفوته مشاهدة مباراة إنتر وشاختار في بث مباشر يمكنخ مواكبة أبرز أحداث اللقاء من خلال تغطيتنا الخاصة له عبر موقعنا أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

مباراة إنتر وشاختار - التغطية الخاصة

(62) موراش يهدر بغرابة فرصة التعديل من ضربة رأس ارتطمت بحارس إنتر هاندانوفيتش.

(51) أول ظهور حقيقي للبلجيكي لوكاكو بتسديدة قوية انحرفت عن مرمى بياتوف.

(50) تايسون يرد بتسديدة من بعيد تخطئ طريق المرمى.

(48) مارتينيز كاد يسجل أحد أجمل أهداف المسابقة بعدما خطف كرة مشتركة وأرسلها ساقطة لكن حارس شاختار يتألق في تحويلها إلى ركنية.

إنتر يسير المباراة كما يريد ويخرج بالشوط الأول متقدماً بهدف نظيف مستفيداً من تماسكه الدفاعي والتزام لاعبيه تكتيكياً.

(34) بياتوف يتألق ويبعد الكرة إلى ركنية ليحافظ على آمال شاختار في العودة.

(30) دي فريج يتدخل في اللحظة الأخيرة ليحرم موراش من إدراك التعادل.

(26) فرصة تضيع بغرابة على إنتر على بعد أمتار من المرمى.

(19) الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ينهي صيام الشباك ويفتتح التسجيل من ضربة رأس محكمة ليبشر بإمكانية تخلي الفريقين عن حذرهما.

الحذر يسيطر على المباراة في دقائقها الأولى مع بدء المحاولات الخجولة من إنتر في أول 8 دقائق.

انطلاق مباراة إنتر وشاختار.

مباراة إنتر وشاختار - مباشر

البث المباشر لمباراة إنتر وشاختار سيكون اليوم الإثنين في 17 من آب/ أغسطس الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS HD1

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة إنتر وشاختار بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.



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ولتبقوا على مقربة من مباراة إنتر وشاختار أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

التشكيلة الرسمية لكل من إنتر وشاختار