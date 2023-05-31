مباراة إشبيلية وروما بث مباشر اليوم

موعد مباراة إشبيلية وروما

البث المباشر لمباراة إشبيلية وروما اليوم الأربعاء 31 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة إشبيلية وروما ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

مشاهدة مباراة إشبيلية وروما في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة إشبيلية وروما - التغطية الخاصة

55: الفريق الأندلسي يدرك التعادل بهدف عكسي سجله مانشيني في شباك زميله الحارس روي باتريسيو (1-1).

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم روما على إشبيلية 1-صفر.

45+6: تصويبة راكيتيتش القوية ردّها القائم

35: ديبالا يفتتح التسجيل لفريق روما

12: الحارس المغربي بونو ينقذ شباك إشبيلية بمهارة كبيرة

بداية مواجهة نهائي الـ"يوروبا ليغ" على أرضية بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

التشكيلة الأساسية:

إشبيلية

⚪️🔴 The Sevilla team aiming to make history...#UELfinal pic.twitter.com/Ng0qHpzdQq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 31, 2023

روما