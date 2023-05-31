مباراة إشبيلية وروما بث مباشر اليوم
موعد مباراة إشبيلية وروما
البث المباشر لمباراة إشبيلية وروما اليوم الأربعاء 31 مايو انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة إشبيلية وروما ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.
مشاهدة مباراة إشبيلية وروما في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.
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مباراة إشبيلية وروما - التغطية الخاصة
55: الفريق الأندلسي يدرك التعادل بهدف عكسي سجله مانشيني في شباك زميله الحارس روي باتريسيو (1-1).
عودة المباراة في شوطها الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم روما على إشبيلية 1-صفر.
45+6: تصويبة راكيتيتش القوية ردّها القائم
35: ديبالا يفتتح التسجيل لفريق روما
12: الحارس المغربي بونو ينقذ شباك إشبيلية بمهارة كبيرة
بداية مواجهة نهائي الـ"يوروبا ليغ" على أرضية بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.
التشكيلة الأساسية:
إشبيلية
روما