موعد مباراة مانشستر يونايتد وألكمار

البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وألكمار اليوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر يونايتد وألكمار ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مانشستر يونايتد وألكمار - التفاصيل والاحداث

ألكمار - مانشستر يونايتد | عودة المباراة في شوطها الثاني

ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 32: ألكمار - مانشستر يونايتد | رأسية مايرون بادو تصدى لها دي خيا

دق 15: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا ينقذ شباكه بطريقة مميزة.

ألكمار - مانشستر يونايتد | بداية المباراة على أرضية ملعب أدو دين هاغ.

ألكمار - مانشستر يونايتد | التشكيلة الأساسية للفريقين: