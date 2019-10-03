موعد مباراة مانشستر يونايتد وألكمار
البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وألكمار اليوم الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر انطلاقاً من الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة مانشستر يونايتد وألكمار ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.
|مانشستر يونايتد وألكمار - التفاصيل والاحداث
ألكمار - مانشستر يونايتد | عودة المباراة في شوطها الثاني
ألكمار - مانشستر يونايتد | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
دق 32: ألكمار - مانشستر يونايتد | رأسية مايرون بادو تصدى لها دي خيا
دق 15: ألكمار - مانشستر يونايتد | دي خيا ينقذ شباكه بطريقة مميزة.
ألكمار - مانشستر يونايتد | بداية المباراة على أرضية ملعب أدو دين هاغ.
ألكمار - مانشستر يونايتد | التشكيلة الأساسية للفريقين: