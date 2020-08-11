مدرب وولفرهامبتون: "نشعر بخيبة أمل ولكن" August 12, 2020 00:07 1:35 دقيقة قال البرتغالي نونو إسبيريتو إنّ خيبة الأمل بخسارة فريقه وولفرهامبتون الإنكليزي أمام إشبيلية الإسباني 1-0 في ربع نهائي الدوري الأوروبي لا يمكن أن تطغى على الجهد الذي بذل في الأشهر الماضية. مقابلات نونو إسبيريتو الدوري الأوروبي إشبيلية وولفرهامبتون -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة مدرب وولفرهامبتون: "نشعر بخيبة أمل ولكن" 2:14 دقيقة لوبيتيغي: "كانت المباراة متكافئة" 1:37 دقيقة أوكامبوس يكشف سر تصدي بونو لركلة الجزاء 2:58 دقيقة إشبيلية يقتنص تذكرة العبور في الوقت القاتل 4:33 دقيقة شاختار يتأهل بسهولة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي 15:28 دقيقة توخيل يرفض حسم مشاركة مبابي ويشيد بأتالانتا 0:35 دقيقة كروشه متفائل بنظام الأبطال في ظلّ كورونا 0:37 دقيقة أول حصة تدريبية لأتالانتا قبل مواجهة سان جيرمان 6:34 دقيقة غاسبيريني يريد إجبار سان جيرمان على الدفاع 0:43 دقيقة سان جيرمان يواصل التدريبات بغياب بعض ركائزه