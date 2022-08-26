أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، التي سحبت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية عن مجموعات متباينة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لليوروبا ليغ أرسنال الإنكليزي في المجموعة الأولى مع أيندهوفن الهولندي وبودو/غليمت النرويجي وزيوريخ السويسري، فيما سيواجه مواطنه العريق مانشستر يونايتد ريال سوسييداد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا القبرصي ضمن المجموعة الخامسة.

أما روما، حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فقد حلّ في المجموعة الثالثة رفقة لودوغوريتس البلغاري، ريال بيتيس الإسباني وهلسنكي الفنلندي.

وفيما يلي نتائج القرعة :

المجموعة الأولى: أرسنال (إنكلترا) - بي اس في أيندهوفن (هولندا) - بودو/غليمت (النرويج) - زيوريخ (سويسرا).

المجموعة الثانية: دينامو كييف (أوكرانيا) - رين (فرنسا) - فنربهتشه (تركيا) - آيك لارناكا (قبرص).

المجموعة الثالثة: روما (إيطاليا) - لودوغوريتس رازغراد (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) - هيلسنكي (فنلندا).

المجموعة الرابعة: براغا (البرتغال) - مالمو (السويد) - أونيون بيرلين (ألمانيا) - أونيون سان جيلواز (بلجيكا).

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد (إنكلترا) - ريال سوسييداد (إسبانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) - أومونيا (قبرص).

المجموعة السادسة: لاتسيو (إيطاليا) - فينورد (هولندا) - ميتيلاند (الدنمارك) - شتورم غراتس (النمسا).

المجموعة السابعة: أولمبياكوس (اليونان) - كاراباخ (أذربيجان) - فرايبورغ (ألمانيا) -نانت (فرنسا).

المجموعة الثامنة: النجم الأحمر (صربيا) - موناكو (فرنسا) - فيرينتسفاروشي (المجر) - طرابزون سبور (تركيا).

وتقام منافسات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي بين الثامن من أيلول/سبتمبر والثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وستقام المباراة النهائية للبطولة على معلب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست في 31 أيار/مايو 2023 .