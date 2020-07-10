وأسفرت القرعة عن مواجهة محتملة قوية ومرتقبة في ربع النهائي بين العملاق الإيطالي إنتر ميلان وباير ليفركوزن أحد الفرق الألمانية ذائعة الصيت في المسابقات الأوروبية.

وقام بسحب القرعة توماس هيلمر الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي عام 1996 مع بايرن ميونيخ.

وتحدث هيلمر في البداية عن ذكرياته مع التتويج مع البايرن عام 1996 بلقب "كأس الاتحاد الأوروبي" فقال لقد واجهنا منافساً صعباً هو بوردو الفرنسي ووقتها سيطر الفريق البافاري تماما على ذهاب وإياب النهائي بالفوز على ملعبه (2-0) ثم خارج ملعبه (1-3) ليتوج باللقب تحت قيادة قيصر الكرة الألمانية فرانتس بيكنباور.

قرعة ربع النهائي

1. المتأهل من ثمن النهائي بين فولفسبورغ الألماني وشاختار الأوكراني مع الفائز من آينتراخت فرانكفورت الألماني أو بازل السويسري.

2. الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين لاسك النمساوي ومانشستر يونايتد الإنكليزي مع المتأهل من ثمن النهائي بين باشاكشهير التركي أو كوبنهاغن الدنماركي.

3. الفائز من مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني "لم يخوضا جولة الذهاب في ثمن النهائي وسيلعبان مباراة واحدة فقط" مع الفائز من باير ليفركوزن الألماني ورينجرز الاسكتلندي.

4. المتأهل من مواجهة ثمن النهائي بين أولمبياكوس اليوناني وولفرهامبتون الإنكليزي مع المتأهل من لقاء إشبيليه الإسباني وروما الإيطالي "لم يخوضا جولة الذهاب في ثمن النهائي وسيلعبان مباراة واحدة فقط" .

قرعة نصف النهائي

1. الفائز من المواجهة الرابعة مع الفائز من المواجهة الثانية.

2. الفائز من المواجهة الثالثة مع الفائز من المواجهة الأولى.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول هو الفريق المضيف والفائز من نصف النهائي الثاني هو الفريق الضيف.

ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية لمسابقة يوروبا ليغ في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية في الفترة من 10 إلى 21 آب/أغسطس.

وبعد أن أقيمت ست مباريات من أصل ثماني في ذهاب ثمن النهائي، باستثناء لقاءي إنتر الإيطالي مع خيتافي الإسباني، وروما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني، ستحسم هاتان المواجهتان بلقاء واحد في ألمانيا.

