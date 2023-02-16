مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت February 16, 2023 08:49 3:06 دقيقة يدخل يوفنتوس مواجهتَه ضد نانت الفرنسي برسم دور الستة عشر من مسابقة اليوروبا ليغ منتشياً بانتصارين متتاليين في الدوري وآخر في كأس إيطاليا ، ومعززاً صفوفه بكل من بونوتشي و كوادرادو. تقارير إخبارية يوفنتوس نانت -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت 1:26 دقيقة كاستيرا : "لوغريت لم يعد يملك الشرعية" 3:13 دقيقة إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة يونايتد ستكون تحدياً كبيراً" 3:36 دقيقة مانشستر يونايتد يستعد لاختباره الصعب أمام برشلونة 2:39 دقيقة برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد 1:05 دقيقة بيلينغهام يتحدّث عن هدف أديمي الجميل 4:34 دقيقة ريال مدريد يحقق فوزاً كبيراً على إلتشي 1:00 دقيقة ميكيل أرتيتا يشعر بخيبة الأمل بعد الهزيمة من سيتي 3:59 دقيقة بوروسيا دورتموند يحسم مواجهة الذهاب أمام تشلسي