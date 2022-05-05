مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز من قبل beIN SPORTS May 5, 2022 11:58 0:38 دقيقة يرحل لايبزيغ الألماني لمواجهة رينجرز الاسكتلندي في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي من أجل المقارعة على بطاقة التأهل إلى النهائي. تقارير إخبارية الدوري الأوروبي لايبزيغ -آخر الفيديوهات 3:58 دقيقة آخر التحضيرات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 0:40 دقيقة بيكهام: "كأس العالم فرصة لإلهام الجيل الصاعد" 1:11 دقيقة فالكاو: "البرازيل أبرز المرشحين للفوز بالمونديال" 3:50 دقيقة مرسيليا يطمح لقلب النتيجة أمام فينورد 2:29 دقيقة روما يتسلح بجماهيره عند ملاقاة ليستر سيتي 3:07 دقيقة ليستر سيتي على بعد خطوة من الوصول للنهائي 0:38 دقيقة مباراة منتظرة بين لايبزيغ ورينجرز 2:35 دقيقة آينتراخت فرانكفورت لتأمين نتيجة الذهاب 3:25 دقيقة 200 يوم على انطلاق مونديال العرب 1:37 دقيقة كورتوا: المباراة كانت صعبة في بدايتها