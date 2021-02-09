

أعلن الاتّحاد الأوروبيّ لكرة القدم أنّ مباراة ريال سوسيداد مع ضيفه مانشستر يونايتد لحساب ذهاب دور الاثنين والثلاثين للدوريّ الأوروبيّ والتي كان من المقرّر أن تـقام في الثامن عشر من فبراير الحاليّ على ملعب ريالي أرينا قد تمّ نقلها إلى إيطاليا لتجرى في يوفنتوس ستاديوم.

ووفقاً للبيان الصّادر عن اليويفا فإنّ تغيير مكان إجراء المباراة جاء امتثالاً لقرار السّلطات الإسبانية القاضي بمنع الرّحلات القادمة من بريطانيا، وعليه تمّ اتّخاذ القرار بخوض المباراة في التّاريخ ذاتـه خارج إسبانيا، وتحديداً على يوفنتوس ستاديوم بعد موافقة نادي يوفنتوس والسّلطات الايطاليّة على ذلك.



