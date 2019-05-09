يتطلع تشيلسي الإنكليزي إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الألماني الساعي بدوره إلى تحقيق انجاز تاريخي يتوّج به موسمه الناجح.

وتمكن تشيلسي من تحقيق تعادل مطمئن 1-1 في الذهاب وينتظر عشاقه أن يعزّز هذه الطمأنينة بفوز "في ستامفورد بريدج" يعيده إلى مسابقة الدوري الأوروبي التي أحرز لقبها عام 2013 بقيادة المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز.

مباراة تشيلسي وفرانكفورت مباشر الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة تشيلسي واينتراخت فراكفورت سيكون متاحاً على قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وفرانكفورت على الانترنت من خلال موقع beIN CONNECT.

أرقام من المواجهة

جميع الفرق الأربعة السابقة التي تعادلت خارج أرضها في ذهاب نصف نهائي في الدوري الأوروبي وصلت إلى المباراة النهائية.

خرج تشيلسي 3 مرات في آخر 4 مناسبات كان قد تعادل خارج أرضه في ذهاب لقاء إقصائي في المنافسات الأوروبية.

لم يخسر تشيلسي على أرضه أمام فرق ألمانية في جميع المنافسات (فاز 7 تعادل 2)، محافظاً على نظافة شباكه 7 مرات في 9 استضافات من هذا النوع.

خسر فرانكفورت في آخر 4 مباريات لعبها في ضيافة فرق إنكليزية، بنتيجة إجمالية 11-1.

لم يخسر تشيلسي في آخر 16 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي، أطول سلسلة في المنافسة منذ إعادة هيكلة المنافسة في 2009/2010.

خسر فرانكفورت مرة واحدة فقط في آخر 8 مباريات لعبها خارج أرضه في الدوري الأوروبي (فاز 5 تعادل 2)، لكنها كانت في الدور الماضي أمام بنفيكا.

سجل أوليفييه جيرو 10 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم - آخر لاعب سجل أكثر لفريق إنكليزي خلال موسم كامل في منافسة أوروبية كبرى (باستثناء التصفيات) كان ألان شيرر في 2004/2005 (11 في كأس الاتحاد).