موعد مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر

مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

نهائي الدوري الأوروبي البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي

(27) - السويسري غرانيت تشاكا يجد ثغرة للتسديدة ويسدّد بيمناه قوية اعتلت مرمى كيبا بقليل بل لامست العارضة.

(18) - لاكازيت يطالب بركلة جزاء بعد سقوطه في المنطقة، لكن الحكم يستنجد بحكام الفيديو ويمنح ركلة مرمى لتشيلسي.

(16) - بعد مرور ربع ساعة على انطلاق المواجهة بدا أرسنال أكثر حدة واصراراً على التسجيل.

(9) - أول فرصة مهمة في المباراة كانت لمصلحة أرسنال، حيث لعب ميتلاند نيلز عرضية مخادعة أبعدها كيبا بصعوبة وأعادها أمام المتربص أوباميانغ لكن الأخير سدّدها بجانب المرمى.

- يدخل تشيلسي النهائي بغموض يحيط بمستقبل نجم الفريق إيدين هازارد والمدرب ماوريتسيو ساري، فيما يخوض أرسنال نهائي باكو منقوصاً من أهم حلوله الهجومية الأرميني هنريك مخيتاريان لكنه مسلّح بسجل ناصع لمدربه أوناي إيمري الفائز بالبطولة 3 مرات مع إشبيلية.

- سبق المباراة حفل استعراضي أعلن وصول البطولة إلى مشهدها الختامي، فمن سيفوز بالكأس الغالية ويعود بها إلى لندن ؟

تشكيلة أرسنال

📋 Here it is - our @EuropaLeague final team news!



🏆 #UELfinal — Arsenal FC (@Arsenal) May 29, 2019

تشكيلة تشيلسي

Kante starts for the Blues! 💪



Here's our #UELfinal starting team... pic.twitter.com/L88vIojaoV — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2019

البث المباشر لمباراة أرسنال وتشيلسي اليوم في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء 29 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم ستكون منقولة حصرياً على 1 beIN SPORTS HD . بتعليق الزميلين حفيظ دراجي وحسن العيدروس

وعلى 2 beIN SPORTS HD الزميلين علي محمد علي وسوار الذهب.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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أرقام:

- هذا ثاني لقاء إنكليزي في مباراة نهائية في تاريخ كأس الاتحاد/الدوري الأوروبي، بعد توتنهام أمام وولفز في كأس الاتحاد 1972.

- التقى أرسنال وتشيلسي 197 مرة في جميع المنافسات، لكن مرتين فقط في المنافسات الأوروبية.

- لقاء "أرسنال – تشيلسي" هو أول لقاء يقام في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي ونهائي كأس الدوري ونهائي منافسة أوروبية كبرى.

- هذه هي المباراة النهائية السادسة لكل من أرسنال وتشيلسي في منافسات الويفا الكبرى – مان يونايتد (7) وليفربول (14) فقط وصلا أكثر بين الفرق الإنكليزية.

- خسر أرسنال 4 مرات في 5 مباريات نهائية لعبها في المنافسات الأوروبية الكبرى – فوزه الوحيد كان في كأس أبطال الكأس أمام بارما في 1994.

- واجه أرسنال فرقاً من 27 دولة مختلفة في المنافسات الأوروبية وفشل في الفوز أمام الفرق من إنكلترا فقط.

- فاز تشيلسي 4 مرات في 5 مباريات نهائية كبرى في المنافسات الأوروبية (2 كأس أبطال الكأس، 1 دوري الأبطال، 1 الدوري الأوروبي).

- حصد مدرب أرسنال أوناي إيمري لقب الدوري الأوروبي أكثر من أي مدرب آخر: 3 مرات في 2014 و2015 و2016 مع إشبيليا.

- خسر أرسنال مرتين فقط في آخر 10 مباريات لعبها أمام تشلسي في جميع المنافسات (ف 4 ت 4).

- خسر تشيلسي في آخر لقاء له أمام أرسنال، 2-0 في الدوري الممتاز في يناير – لم يخسر في لقاءين متتاليين أمامه منذ 2011.

- هذا رابع لقاء بين أرسنال وتشيلسي في مباراة نهائية في المنافسات الأوروبية الكبرى – فاز أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي في 2002 و2017 بينما فاز تشلسي في نهائي كأس الدوري في 2007.