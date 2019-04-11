- دق 88: هجوم خاطف لأرسنال تصل على إثره الكرة من الإرميني مخيتاريان إلى القناص الغابوني أوباميانغ ولكن الأخير حرم فريقه من القضاء بشكل كبير على أحلام نابولي "منطقياً"، بتسديدة فيها نصيب كبير من الرعونة وقلة التركيز.

- دق 72: البولندي زيلينسكي يهدر أهم فرصة لفريق الجنوب الإيطالي في المباراة بعد أن فشل بانزلاقية غير مركزة في استثمار تمريرة إينسينيي الذهبية.

- دق 69: الحارس الواعد أليكس ميريت يواصل الإبداع بتصديين متتاليين أمام تسديدتي كولازيناتش وميتلاند نايلز، ويبقي على نابولي في أجواء اللقاء.

- دق 59: الويلزي آرون رامسي يعود لإزعاج نابولي بتهديد صريح من تسديدة قوية وجدت استبسال الحارس ميريت.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دق 45: كاييخون يقوم بتوغل ذكي ويرسل عرضية على طبق للقادم من الخلف لورنزو إينسينيي ولكن الأخير أطاح بها بعيداً عن الخشبات الثلاث رغم موقعه المثالي للتسجيل.

- دق 39: أوباميانغ قريب من توقيع الهدف الثالث للمدفعجية ولكن تألق الحارس الشاب أليكس ميريت حرمه من ذلك.

- دق 25: بعد مجهود فردي وفني مميز، الأوروغواياني لوكاس توريرا يوقع ثاني أهداف أرسنال بمساعدة مدافع نابولي السينغالي كاليدو كوليبالي الذي ارتدت الكرة من قدمه إلى داخل شباك فريقه.

- دق 15: أرون رامسي يفتتح باب التسجيل بعد عمل هجومي منسق شارك فيه الثلاثي أوزيل ولاكازيت وميتلاند نايلز.

- دق 7: أرسنال في أولى محاولاته الهجومية يهدد مرمى ضيفه على مرتين والدفاع الإيطالي يستميت.

بداية المباراة

أرسنال - نابولي.. تشكيلتا الفريقين

يستضيف أرسنال الإنكليزي الفريق الإيطالي العنيد والقوي نابولي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة يوروبا ليغ، وعين كل منهما على تحقيق الفوز للاقتراب أكثر من خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

مباراة أرسنال ونابولي تكتسي أهمية كبيرة للفريقين، حيث يبحث الأول عن مواصلة مشواره الأوروبي ومحاولة التتويج باللقب مع مدربه الإسباني يوناي إيمري الفائز بالمسابقة 3 مرات متتالية مع إشبيلية أعوام 2014 و2015 و2016، فيما يتطلع الثاني إلى الفوز ليخطو خطوة إضافية نحو تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول موسم 1988-1989 بقيادة الأسطورة مارادونا.

موعد البث مباراة ارسنال ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أرسنال x نابولي اليوم 11-4-2019 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS HD1

كيفية مشاهدة مباراة أرسنال ونابولي

مباراة أرسنال ونابولي بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص سيستهل في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث لمباراة أرسنال ونابولي سيكون متاحاً بشكل حصري وبجودة عالية على beIN SPORTS HD1، كما يمكنكم متابعة القمة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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