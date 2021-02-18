ووقّع نجم "الشياطين الحمر" البرتغالي برونو فرنانديش هدفين (27) و(57) في حين تكفّل ماركوس راشفورد (65) ودانيال جيمس (90) بتسجيل الهدفين الآخرين.

ويلتقي الفريقان من جديد الخميس المقبل في مباراة الإياب لتحديد هوية المتأهل إلى دور الـ16.



