

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الإنكليزي كل من آشلي يونغ (53) ومايسون غرينوود (58) و(64) والإسباني خوان ماتا (62 من ركلة جزاء).

وخاض الفريقان مباراتهما الأخيرة في دور المجموعات دون ضغوطات إذ ضمنا التأهل سلفاً إلى دور الـ32.

وضمن نفس المجموعة، حقق بارتيزان بلغراد الصربي فوزاً معنوياً على أستانا الكازاخي بأربعة أهداف من توقيع الغيني سيدوبا صوما (4) والنيجيري عمر صادق (22) و(76) والياباني تاكوما أسانو (26) مقابل هدف للروماني دورين روتاريو (79) لمصلحة الفريق الكازاخي.

ورفع يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة بفارق أربع نقاط على ألكمار الثاني وخمس نقاط عن بارتيزان الثالث أما أستانا فقد تجمّد رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الرابعة والأخيرة.

براغا يتألق

أنهى سبورتينغ براغا البرتغالي دور المجموعات بأفضل طريقة ممكنة بتصدره للمجموعة الحادية عشرة بفوزه الكبير على مضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 4-2.

وسجّل روي فونتي (44) وترينكاو (72) وفاسيل بوزيكوف (75 خطأ في مرمى فريقه) وباولينيو (90) أهداف براغا في حين وقّع أندراز سبورار (42) وموها (70) هدفي براتيسلافا.

في المقابل حلّ ولفرهامتون الإنكليزي وصيفاً للمجموعة بانتصاره الصريح على ضيفه بشكتاش التركي متذيل الترتيب برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من ديوغو جوتا (58) و(63) و(69) ولياندر ديندونكر (67).

جينت يتصدّر المجموعة التاسعة

ضمن جينت البلجيكي صدارة المجموعة التاسعة (12 نقطة) عقب فوزه على ضيفه أوليكسندريا الأوكراني بهدفين لهدف.

وسجّل للفريق المحلّي لوران دوبواتر (7) و(16) في حين وقّع دينيس ميروشنيشينكو (54) هدف الضيوف.

وحلّ فولفسبورغ الألماني وصيفاً (11 نقطة) بعد انتصاره الصعب على سانت إتيان الفرنسي بهدف دوّنه باولو سيلفا (52).