وسجل كل من البرتغالي برونو فيرنانديز (9 و71 من ركلة جزاء) والأوروغوياني إدينسون كافاني (48 و64) والفرنسي بول بوغبا (75) وماسون غرينوود (86) أهداف اليونايتد في المقابل دوّن لورينزو بيليغريني (15 من ركلة جزاء) والبوسني إدين دزيكو (34) هدفي روما.
مانشستر يونايتد ينتفض ويحقق فوزاً كبيراً على روما يقربه من نهائي الدوري الأوروبي
وسجل كل من البرتغالي برونو فيرنانديز (9 و71 من ركلة جزاء) والأوروغوياني إدينسون كافاني (48 و64) والفرنسي بول بوغبا (75) وماسون غرينوود (86) أهداف اليونايتد في المقابل دوّن لورينزو بيليغريني (15 من ركلة جزاء) والبوسني إدين دزيكو (34) هدفي روما.
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