

ويلتقي "الشياطين" الحمر في المربع الذهبي مع روما الإيطالي الذي أقصى أياكس أمستردام الهولندي وصيف يونايتد في العام 2017.

وسجل الأوروغوياني إديسنون كافاني (6) وخيسوس فاييخو (90+1 خطأ في مرمى فريقه) هدفي أصحاب الأرض.

وكان يونايتد فاز ذهابًا بنتيجة 2-صفر في الأندلس لينهي بالتالي المغامرة القارية الأولى على الإطلاق لغرناطة.

وبعدما تخطى صدمة الخروج من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا، واصل يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشار مشواره الموفق في المسابقة القارية الرديفة وأضاف غرناطة إلى ضحيتيه السابقتين مواطن الأخير ريال سوسييداد الإسباني وميلان الإيطالي.

وضمن يونايتد عودته إلى حدّ كبير لدوري الأبطال الموسم المقبل من خلال مركزه الثاني في ترتيب الدوري خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، لكن الفوز بمسابقة "يوروبا ليغ" سيمنحه فرصة تجنّب إنهاء الموسم خالي الوفاض بما أن مشواره في مسابقة الكأس الإنكليزية انتهى عند الدور ربع النهائي على يد ليستر سيتي.

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 نيسان/أبريل في أولد ترافورد على أن يجرى لقاء الإياب في 6 أيار/مايو في الأولمبيكو.